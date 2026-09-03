Mourinho zanja las polémicas y se arrepiente de cruces con Manuel Pellegrini: “Te sientes un idiota”

El portugués reconoció que en su momento hizo “algún comentario muy estúpido” sobre el Ingeniero, asegurando que es “un ejemplo como DT y persona”.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sorprendió al mostrarse totalmente arrepentido de los antiguos cruces con Manuel Pellegrini.

En la previa del duelo entre el Merengue y el Betis por la liga española, The Special One elogió al Ingeniero y reconoció que en su momento hizo “algún comentario muy estúpido”.

“No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo, esa es mi filosofía. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado”, comentó.





Los elogios de José Mourinho a Manuel Pellegrini

La polémica más grande se dio el 2011 tras tomar el cargo que dejó el chileno en La Casa Blanca, donde el portugués disparó de forma gratuita: “Si me echan no voy a entrenar a Málaga, iré a un equipo grande”.

En esta oportunidad, el luso remarcó: “Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido que no es mi orgullo. Ahora seguramente si nos escucha se va a reír”.

“Lo he pagado bien porque en el campeonato que ganó con el Manchester City, lo he regalado. Si el Liverpool llega a empatar con mi Chelsea era campeón, pero nosotros ganamos y él fue campeón. He pagado bien”, agregó entre risas.

Mourinho destacó al DT nacional y sostuvo que “nos hemos encontrado alguna vez y él ha tenido cosas conmigo de gran señor. En un amistoso Betis vs Roma, donde nos quedamos con siete jugadores por culpa del árbitro, él le dijo a sus jugadores: ‘No vamos a machacar, lo dejamos como está’ (3-1). Nos podía haber metido ocho”.

“Para mí es un gran entrenador, un ejemplo como DT y persona. Me gusta mucho. Habrá abrazo antes y después”, sentenció.

El partido entre el Betis y el Real Madrid, válido por la fecha 4° de LaLiga, se disputará a las 15:00 horas de Chile de este viernes 4 de septiembre en el Estadio La Cartuja.