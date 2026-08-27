Bayern Múnich y Arsenal: El duro camino que tendrá Manuel Pellegrini con el Betis en la Champions League

El sorteo determinó que el equipo del Ingeniero irá contra dos de los grandes favoritos a quedarse con La Orejona, debutando en el torneo la semana de 8 de septiembre.

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la Champions League, instancia en la que estará el Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini.

El Ingeniero tendrá un durísimo camino en el torneo más importante de Europa, midiéndose a rivales de peso como el Arsenal y el Bayern Múnich.

Los Heliopolitanos recibirán en casa a los Gunners, finalistas que la última edición que armaron un equipo pensando en coquista esta edición de La Orejona.

Teniendo en cuenta esto, los partidos que asoman como fundamentales serán los que jugarán contra el Lille, Como de Italia y Slovan Bratislava.





Los rivales que tendrá el Real Betis en la Champions League

Arsenal – local

Bayern Múnich – visitante

Porto – local

Borussia Dortmund – visitante

Feyenoord – local

Lille – visitante

Como de Italia – local

Slovan Bratislava – visitante

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¿Cuándo empieza la Champions League 2026-2027?

Los primeros partidos de la fase de liga de la Champions League se disputarán la semana del 8 de septiembre, mientras que la última fecha será el 27 de enero de 2027.

En tanto, la final quedó fijada el para el 5 de junio del 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, España.