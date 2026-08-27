Con solamente un partido: El récord que rompió Vozinha tras debutar en Colo Colo

Tras estrenarse en el Cacique frente a Unión Española, el caboverdiano quedó en la historia del club al superar un importante registro.

Vozinha tuvo su jornada más esperada y este miércoles debutó en Colo Colo, sumando minutos en la victoria 3-0 sobre Unión Española por la Copa Chile.

En el cierre de la fase de grupos, donde Los Albos ya están clasificados a octavos de final, el arquero de Cabo Verde fue titular y se llevó múltiples ovaciones de parte de los hinchas en el Estadio Nacional.

El partido no solamente marcó su estreno en el Cacique, sino que también le sirvió para romper un llamativo récord.





Vozinha rompe récord tras debutar en Colo Colo

En concreto, el africano se transformó en el futbolista con más edad en jugar para Colo Colo en Copa Chile, apareciendo con 40 años y 84 días.

La marca le pertenecía al paraguayo Justo Villar, quien disputó un duelo con 39 años y 118 días en el mismo torneo hace algunas temporadas.

El recordado meta guaraní tuvo un extenso ciclo en el Popular entre 2013 y 2017, donde ganó 3 títulos y se dio el lujo de tapar un penal en un Superclásico ante Universidad de Chile.

Tras aparecer frente a Los Hispanos, Vozinha apuesta a ser una alternativa para el entrenador Fernando Ortiz de cara al cierre de la temporada.