Aníbal Mosa arremetió contra la U por denuncia a Javier Correa: Recordó “Pato Yáñez” de Marcelo Díaz

El máximo dirigente de Colo Colo aseguró estar “decepcionado” por decisión de la U de acudir al Tribunal de Disciplina, rememorando el episodio con el capitán de Los Azules el 2011.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, lamentó la denuncia de Universidad de Chile contra Javier Correa, quien realizó gestos obscenos tras la victoria de Colo Colo en el Superclásico.

Luego de la victoria del Cacique sobre Unión Española por Copa Chile este miércoles, el empresario afirmó a la prensa que “este tipo de celebraciones deberían quedar en la cancha”.

En ese marco, el máximo dirigente de Los Albos reconoció que fue “una sorpresa” la decisión del Romántico Viajero de acudir al Tribunal de Disciplina.





El recuerdo de Aníbal Mosa por “Pato Yáñez” de Marcelo Díaz

En su descargo, el directivo apuntó que “nosotros hemos tenido situaciones en la que han habido jugadores, el mismo Marcelo Díaz en su momento (2011) hizo un ‘Pato Yáñez’ en el Monumental, en nuestra casa y nosotros no hicimos nada”.

“Cada vez que nos ha tocado perder con Universidad de Chile nos hemos ido calladitos, hemos aceptado la derrota, y en cierta manera, el partido ya terminó, ya lo ganamos y debería quedar ahí”, agregó.

Mosa no se quedó ahí y remarcó que el Popular “podríamos haber denunciado por el lienzo de Marcelo Díaz, pero creemos que este tipo de actividades se ganan o se pierden en los 90 o 100 minutos”.

Junto con asegurar que el festejo de Correa no fue hacia la hinchada de la U, el presidente de Blanco y Negro sostuvo: “La verdad es que (estamos) decepcionados, porque una institución como Universidad de Chile debe aceptar sus derrotas cuando son en cancha”

“No estoy justificando al jugador, pero creo que aquí se están ensañando con una persona y con la institución”, sentenció.