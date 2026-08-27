Con llaves muy atractivas: Así se jugarán los octavos de final de la Copa Chile

O’Higgins se convirtió en el último clasificado tras vencer a Deportes Recoleta, sumándose a Colo Colo los clubes que avanzaron de ronda en el Grupo E.

Este miércoles finalizó la fase de grupos de la Copa Chile, lo que determinó la conformación de las llaves de octavos de final.

O’Higgins se convirtió en el último clasificado tras vencer 3-1 a Deportes Recoleta, finalizando en el segundo lugar de la Zona E por debajo de Colo Colo.

En la misma jornada, Los Albos derrotaron 3-0 a Unión Española en un resultado que les permitió cerrar como líderes en esta ronda con 13 puntos.





De esta manera, el Cacique enfrentará en la siguiente instancia a un Audax Italiano que tiene como objetivo principal evitar el descenso.

Por su parte, Universidad de Chile se medirá a Everton en un cruce que asoma bastante pareja, mientras que Universidad Católica chocará contra Unión La Calera.

Los equipos de la Liga de Ascenso que se mantienen en competencia son Cobreloa, Deportes Antofagasta, Deportes Iquique, Puerto Montt, Santa Cruz y Curicó Unido.

Copa Chile: Estos son los cruces de octavos de final