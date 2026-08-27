Midtjylland se planta y deja en suspenso el futuro de Darío Osorio: “Hemos rechazado ofertas”

Claus Steinlein, presidente del Midtjylland, aseguró que han rechazado varias ofertas por el chileno debido a que “el precio no era el adecuado”.

La teleserie por el futuro de Darío Osorio sumó un nuevo capítulo. Ahora, Claus Steinlein, presidente del Midtjylland, reconoció que han rechazado ofertas por el chileno.

El dirigente afirmó que hay varios clubes interesados en el delantero nacional y en Franculino, otra de las estrellas que podría dejar el club danés.

Sin embargo, ninguna de las propuestas se ha acercado a los montos que pretende la institución para dejarlo partir.





¿Qué dijo el presidente del Midtjylland sobre Darío Osorio?

En conversación con el Portal Bord, el directivo sostuvo: “Hemos rechazado varias ofertas por los dos jugadores. Lo hemos hecho porque el precio no era el adecuado”.

“Necesitamos obtener el precio que hemos fijado para los jugadores si queremos venderlos. Porque estamos hablando de dos jugadores con mucho talento”, agregó.

Consultado sobre lo que ocurrirá si no se llega al requerido, Steinlein fue tajante y remarcó que “entonces Osorio y Franculino seguirán jugando con nosotros. Porque todavía tienen contrato con el FC Midtjylland”.

De acuerdo con la prensa local, los daneses solicitan cerca de 20 millones de euros por Osorio, quien ha sido vinculado con el Manchester City, Everton de Inglaterra y Milan de Italia en las últimas semanas.

El deseo del seleccionado nacional de emigrar corre contra el tiempo, teniendo en cuenta que el mercado de pases en Europa cierra el 1 de septiembre.