Se acabó la espera: AIK presentó a Lucas Assadi y confirmó su número de camiseta

El delantero dejó atrás su etapa en Universidad de Chile para tener su primera experiencia en Europa, firmando un extenso contrato con el club de Suecia.

Lucas Assadi comenzó una nueva etapa. El delantero dejó atrás su periodo en Universidad de Chile y este jueves fue presentado oficialmente en el AIK Solna.

Tras algunos días de incertidumbre, el cuadro de Suecia oficializó esta jornada el fichaje del delantero chileno y reveló que ocupará el número 10 en su camiseta.

“Cuando supe del interés y después de hablar con el entrenador del club, José Riveiro, y el resto del cuerpo técnico, tuve la absoluta certeza de que este es el paso perfecto en mi carrera futbolística y, por lo tanto, nunca he tenido ninguna duda”, comentó al sitio oficial del club.





El extenso contrato que firmó Lucas Assadi con el AIK

Mediante un comunicado, la institución confirmó que el joven de 22 años firmó un extenso contrato que tiene vigencia hasta diciembre del 2030.

Adicionalmentel la dirigencia aclaró que podrá sumar minutos “tan pronto como obtenga su permiso de trabajo”.

“Sus estadísticas de rendimiento fueron muy convincentes. Lucas es un jugador que siempre busca impulsar el ataque con su control del balón, sus pases y sus desmarques, lo que encaja a la perfección con nuestro estilo de juego”, indicó Miika Takkula, director de captación de talentos del AIK Football.

Assadi puso fin a su etapa en la U, donde se formó como jugador y debutó en el profesionalismo en la temporada 2021.

El seleccionado nacional disputó un total de 146 partidos con el Romántico Viajero en los que marcó 20 goles y obtuvo dos títulos.