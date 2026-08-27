La respuesta de Mauricio Pinilla al ser consultado si volvería con Gala Caldirola: “Sinceramente…”

El ex futbolista contó que ha conversado con la modelo española tras la infidelidad de Luis Jiménez, abordando una posible reconciliación.

Mauricio Pinilla volvió a referirse a la situación de Gala Caldirola, su ex pareja que finalizó su última relación por la infidelidad de Luis Jiménez.

El Mago engañó a la modelo al involucrarse con su ex esposa Cote López, lo que desató un remezón en el espectáculo que sigue dejando reacciones.

Tras manifestar públicamente su apoyo, el ex futbolista respondió a la pregunta sobre si retomaría su vínculo amoroso con la española.





Mauricio Pinilla contesta a posible reencuentro con Gala Caldirola

En en react de Fiebre de Canto, Max Araya le consultó directamente a Pinigol: “¿Volverías con Gala? Sinceramente”.

Luego de tomarse unos segundos, Pinilla replicó: “Hemos hablado todos estos días con la Galita. Yo la adoro. La encuentro una mujer preciosa, punto uno, una tremenda mamá y tremenda mujer. No puedo contar por qué terminamos nuestra relación”.

Ante esto, el influencer insistió: “Pero si hay una opción de hacer las cosas, pedir disculpas y volver a empezar de cero. ¿Te gustaría tener esa opción con Gala?”.

El otrora delantero señaló: “¿Y a quién no le gustaría? Fuera de hue… y en buena onda, la quiero, la adoro y la respeto mucho. Hemos hablado todos estos días y ahora está más tranquila”.

“Seguramente le va a costar superar esta situación que le tocó vivir, pero ahí vamos a estar todos. Team Suro Solar estará dándole todo el aguante y el apoyo. Quedé súper preocupado”, agregó.