Hubo respuesta: Hermano de Gala Caldirola reaccionó al comentario de la mamá de Mauricio Isla

Merlin Caldirola contestó a María Isla tras pronunciarse en una publicación de Instagram, situación que dio luego de la infidelidad de Luis Jiménez a la modelo española.

Una nueva muestra de apoyo recibió Gala Caldirola tras el quiebre con Luis Jiménez, su ex pareja que confesó haber sido infiel con Cote Lopez.

La que le entregó todo su respaldo a la española fue en este ocasión fue María Isla, madre de su ex esposo Mauricio Isla.

La ex suegra de la modelo aprovechó un posteo en Instagram de Merlin Caldirola, hermano de la modelo que se descargó con un profundo mensaje una vez conocido el engaño del Mago.





Tras ver la publicación, la progenitora del Huaso valoró el escrito y se manifestó con un sincero comentario.

“Las mejores y sabias palabras y que mejor de tu hermano. Fuerza Galucha, saldrá de esta como siempre lo sabes hacer, una mujer sabia e inteligente”, sostuvo.

La respuesta de Merlin Caldirola no tardó en llegar, apreciando la opinión y contestando: “Un abrazo María”.

El curioso apodo de María Isla a Gala Caldirola

Un aspecto que llamó la atención en el posteo fue el apodo colocado por María Isla a Gala Caldirola, a quien mencionó como “Galucha” con evidente cariño.

La influencer y el futbolista nacional se casaron en el 2020, teniendo a su hija Luz que nació a principios del 2018.

El quiebre se confirmó a mediados del 2021, aunque la modelo ha señalado en varias oportunidades que tiene una buena relación con el Huaso.