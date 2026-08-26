El tocopillano fue parte del “Meet and greet” organizado por el club, donde algunos aficionados no quedaron contentos con su comportamiento.

Un duro cuestionamiento recibió Alexis Sánchez tras una actividad con los hinchas del CF Montreal, donde se apuntó que no participó con las mejores ganas.

Todo se dio en el “Meet and greet” que organizó el club, oportunidad que tienen los fanáticos para recibir autógrafos y sacarse fotos con las grandes estrellas.

Aprovechando el furor desde su arribo, la institución convocó a Maravilla en el Estadio Saputo para compartir con los aficionados, aunque hubo reproches por su actitud.





Periodista cuestiona a Alexis Sánchez tras actividad con hinchas

Según consignó el periodista Maxime Truman, que cubre a diario al Impact, la fila para conocer al delantero chileno era “interminable”.

Sin embargo, hubo quejas por la conducta del goleador histórico de La Roja debido a que en ningún momento se mostró motivado en esta situación.

“Varios aficionados me escribieron para contarme que Sánchez no estaba sonriente y que se fue antes de que terminara (antes que sus compañeros), cuando todavía quedaban varios fans”, sostuvo el reportero en sus redes sociales.

Lejos de referirse a esta situación, CF Montreal publicó un video en Instagram en el que mostró a Maravilla y a otros saludando a la gran cantidad de hinchas que llegó al recinto.

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