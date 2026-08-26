Van por todo: Mellizas Abraham acceden a la final del Mundial de Remo tras emocionante regata

Las representantes del Team Chile terminaron en el segundo lugar de su serie, imponiéndose en los metros finales a Italia.

Las mellizas Melita y Antonia Abraham lograron una épica clasificación este miércoles a la final del Mundial de Remo de Ámsterdam, Países Bajos.

Las nacionales culminaron segundas en su serie de la categoría dos sin timonel femenino, logrando un tiempo de 7:29.85 y superando con lo justo a Italia.

El primer lugar quedó para la dupla de Rumania conformada por Adriana Adam y Simona Radis, ganadoras de diversas competencias.





La definición de la regata fue sencillamente emocionante, con las representantes del Team Chile imponiéndose en los últimos metros a las italianas.

De esta forma, el binomio compuesto por las medallistas panamericanas buscarán una inédita medalla para nuestro país, luego de terminar en el quinto puesto en Belgrado 2023.

¿Cuándo competirán las mellizas Abraham en la final del Mundial de Remo?

La gran final en la que estarán Melita y Anotnia Abraham se disputará el próximo viernes 28 de agosto a partir de las 10:28 horas de Chile.