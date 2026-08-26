Claudio Borghi contesta tras ser tratado de “anticolocolino” por Arturo Vidal: “Lo que más me dolió…”

El Bichi respondió a las duras críticas del King, quien lo cuestionó por respaldar el penal cometido por el volante en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Claudio Borghi alzó la voz y salió al paso de las críticas de Arturo Vidal, quien lo trató de “anticolocolino” tras la victoria del Cacique ante Universidad de Chile.

El volante arremetió en una transmisión por redes sociales contra el ex entrenador del Popular, disparando luego que el Bichi respaldara la decisión arbitral de cobrar penal por una mano del King.

Tras las repercusiones generadas, el argentino respondió en su rol de panelista en TNT Sports y recalcó: “Quiero decirle a la gente de Colo Colo que mi respeto está. Evidentemente anticolocolino no soy”.





La respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

El entrenador, que dirigió a Vidal en Los Albos y la Selección Chilena, sostuvo: “Mi idea no es pelear con Arturo. No tengo galardones para pelear con él. Yo fui un jugador mediocre, no tengo muchas cosas en comparación con él”.

Junto con insistir en que “no me siento símbolo (del club), el trasandino respondió fiel a su estilo. “De todo lo que pasó, lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”, dijo.

“Yo no soy su formador. Tuve la suerte de recibirlo en cadetes cuando iba a ser libre y lo subimos al primer equipo. Ahí hizo una carrera maravillosa y es todo mérito de él, yo no le enseñé nada”, agregó.

Borghi señaló que “espero que todo quede acá. Si algunos colocolinos creen que soy anticolocolino, lo lamento. Y si algún rival cree que soy muy a favor de Colo Colo… yo no estoy acá para ser hincha de Colo Colo”.

“El mejor entrenador de la historia para mí es Mirko Jozic, no hay ningún tipo de dudas. El entrenador que gane otra Copa Libertadores con Colo Colo la peleará, pero yo no la puedo pelear. Yo tuve la suerte, ni siquiera virtud, de ganar cuatro campeonatos seguidos como DT y dos como jugador; esa es mi pobre trayectoria en Colo Colo”, añadió.

Finalmente, el Bichi sentenció en que “no voy a pelear con uno de los mejores jugadores de la Selección Chilena”.