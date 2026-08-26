Históricos del fútbol sudamericano respaldaron a Infantino: “Nuestras opiniones son escuchadas”

Javier Zanetti, Cafú y Roberto Carlos mostraron un firme apoyo al presidente de la FIFA, quien buscará la reelección el 2027.

Un nuevo capítulo sumó la situación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien en esta oportunidad fue respaldado de manera pública por varias leyendas del fútbol sudamericano.

Javier Zanetti, Cafú y Roberto Carlos mostraron un firme apoyo al dirigente tras el polémico proyecto presentado hace algunas semanas, donde se pretendía vender a privados una participación de los derechos del Mundial.

A través de sus redes sociales, los ex jugadores valoraron la labor del directivo y manifestaron que “en los últimos 10 diez años, hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol”.

Junto con mencionar que esto es “algo que antes no existía”, los ex deportistas indicaron: “Se ha dado voz y un lugar en nuestro deporte a jugadores a través de participación en comités, proyectos y grupos de trabajo”.

“Nuestras opiniones son escuchadas y muchas iniciativas en beneficio del fútbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación”, agregaron.





El respaldo de Javier Zanetti, Cafú y Roberto Carlos a Gianni Infantino

En la carta, las recordadas figuras afirmaron tener en cuenta que “el fútbol puede transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para todos en el mundo, y estamos comprometidos a seguir llevando esa esperanza a las personas”.

“Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última decada, para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al fútbol”, sentenciaron.

El respaldo se da en medio del deseo de Infantino por continuar como presidente de la FIFA, cargo que ocupa desde el 2016 y en el que en esta oportunidad no será apoyado por la UEFA.

Las elecciones se realizarán en marzo del 2027 en un Congreso en Marruecos.

Mira el comunicado acá