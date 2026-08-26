Regirá desde 2027: El importante cambio que anunció Conmebol para la Copa Sudamericana

La fase 1 del torneo volverá a disputarse con partidos de ida y vuelta a partir del próximo año, situación que puede ser clave para los clubes chilenos.

La Conmebol dio a conocer este martes un importante cambio para la Copa Sudamericana, el que comenzará a aplicarse a partir del 2027.

En concreto, el organismo que rige el fútbol continental anunció que la Fase 1 del certamen volverá a disputarse con encuentros de ida y vuelta.

La medida marca el fin de definiciones a partido único, aspecto que se mantuvo en las últimas cuatro ediciones.





Este aspecto es vital para los equipos chilenos, teniendo en cuenta que en esta instancia se juegan la clasificación a la zona de grupos del certamen.

Los clubes que se impusieron este año fueron Palestino y Audax Italiano, quienes derrotaron a Universidad de Chile y Cobresal, respectivamente.

¿Cuándo se jugará la fase 1 de la Copa Sudamericana 2027?

De acuerdo con el calendario publicado por la Conmebol, la ida de la fase 1 de la Copa Sudamericana se jugará la semana del 1 de marzo del 2027.

Por su parte, las revanchas serán programadas para la semana del 8 del mismo mes.