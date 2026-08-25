Pura clase: Marcelino Núñez se lució con golazo de mitad de cancha en triunfazo del Ipswich Town

El chileno brilló y marcó un doblete en el triunfo de su equipo ante el Leicester City por la EFL Cup, luciéndose con un golazo de una larguísima distancia.

Marcelino Núñez tuvo una de sus jornadas más gloriosas desde su arribo a Europa este miércoles, luciéndose con un doblete en la victoria 3-1 del Ipswich Town ante el Leicester City por la EFL Cup.

El chileno fue titular y jugó casi todo el encuentro para su club que ya venía de ganar en el estreno por la Premier League, lo que genera gran ilusión de cara al futuro.

Cuando el duelo estaba igualado 1-1, el ex Universidad Católica dio su primera estocada al minuto 71 con un remate muy cerca de la entrada del área, aunque la guinda de la torta se dio en el final.





El golazo de mitad de cancha de Marcelino Núñez

A los 91′, el volante sacó toda su magia y marcó casi desde la mitad de la cancha tras ver adelantado al arquero Jakub Stolarczyk.

Tras recibir en el círculo central, el joven de 26 años controló y no dudo en ocupar toda su técnica para sentenciar el compromiso y desatar la locura de los hinchas.

Con esto, Núñez acabó con una sequía de casi 10 meses sin marcar goles, anotando por última vez en noviembre del 2025 en un triunfo sobre el Hull City por la Championship.

El chileno llegó a su actual club a mediados del 2025, siendo comprado en un monto cercano a los 14 millones de dólares al Norwich City, el archirrival del Ipswich Town.

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