No los quiere: Marcelino Núñez disparó contra el Norwich City tras ascender a la Premier League

Luego de conseguir el gran objetivo con el Ipswich Town, el volante chileno se acordó de un ex equipo y les dejó un contundente recado.

Marcelino Núñez se desató en los festejos del Ipswich Town, cuadro que este fin de semana aseguró su retorno a la Premier League para la próxima temporada.

El chileno dejó todo en las celebraciones luego del 3-0 de su escuadra sobre el Queens Park Rangers, donde arrancó como titular y jugó 71 minutos.

En medio de la euforia del plantel, el volante mandó un singular momento en el que le dejó un contundente mensaje a su ex equipo.





Marcelino Núñez manda bien lejos al Norwich City

Todo se dio en medio del paseo por la ciudad arriba de un bus, donde el animador le dio el micrófono al seleccionado nacional que se acordó del Norwich City.

En ese instante, Núñez disparó: “Vete a la mi… Norwich, jaja. Vamos Tractor Boys. Listo para la Premier League”.

El formado en Universidad Católica jugó cuatro temporadas en los Canarios, siendo transferido al archirrival a mediados del 2025 a cambio de 14 millones de dólares.

Otro momento que llamó la atención del mediocampista de 26 años fue el saludo con el cantante Ed Sheeran, accionista del club con quien se tomó una foto junto a su pareja.

Mira el momento acá

“Fuck off Norwich” 😂😂😂 Marcelino Nunez is a shithouse. pic.twitter.com/Y9sUWPn9Nd — Second Tier podcast (@secondtierpod) May 4, 2026