Fiscalizaron a funcionarios de la U: Lo que se sabe del allanamiento a oficinas de Azul Azul por Caso Sartor

Personal de la PDI arribó a varias depedencias, entre las que está el domicilio del ex presidente de Azul Azul, Michael Clark.

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó este lunes varios domicilios en el marco de la investigación del Caso Sartor en Universidad de Chile, diligencias que estuvieron a cargo de la Fiscalía Oriente.

El persecutor Juan Pablo Araya lideró los trámites judiciales, donde funcionarios fueron a la casa de Michael Clark, ex presidente de la concesionaria que dejó el cargo el pasado 23 de abril.

Además, hubo procedimientos en el Centro Deportivo Azul de La Cisterna y otras cuatro sociedades.





Lo que se sabe del allanamiento por caso Sartor

Información preliminar indicó que hubo fiscalización a cerca de 15 trabajadores del club, entre los que estaban integrantes de las áreas de opreaciones y finanzas.

El procedimiento incluyó tomas de fotografías y solicitud de computadores y pendrives, los que ya están siendo revisados por las autoridades.

Las otras dependencias allanadas fueron Azul Azul S.A., Bulla SpA., Inversiones Antumalal Limitada., Romántico Viajero SpA. y RedWood Capital SpA.

La investigación se da en el marco de las sanciones contra ex directores de Sartor Administradora General de Fondos por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Entre ellos está Michael Clark por irregularidades financieras, donde se habrían realizado esquemas para utilizar a la administradora en financiamiento de entidades vinculadas a dueños, socios o administradores.

En este caso se informó que hubo privilegió en otorgarse recursos a sí mismos y no privilegiar inversiones que dieran mayores réditos económicos a sus clientes, por lo que se determinaron sanciones.