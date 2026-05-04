Caso Sartor: Allanan Centro Deportivo Azul y casa de Michael Clark, expresidente de Azul Azul

En horas de esta mañana la Policía de Investigaciones realizó un operativo en el domicilio del exdirectivo y de otras cuatro sociedades.

El domicilio de Michael Clark, Azul Azul S.A. y otras cuatro sociedades fueron allanadas durante la mañana de este lunes, en el marco de la investigación por el Caso Sartor.

Fue el fiscal Juan Pablo Araya, según reportó Radio Bío-Bío, quien gestionó la orden de entrada, registro e incautación ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El operativo se enmarca en la investigación de presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones.

Además del domicilio del otrora presidente, la Policía de Investigaciones habría allanado las dependencias de Azul Azul S.A., Bulla SpA., Inversiones Antumalal Limitada., Romántico Viajero SpA. y RedWood Capital SpA.

Clark, expresidente de la concesionaria a cargo del club Universidad de Chile, dimitió hace unos días a la concesionaria Azul Azul tras verse involucrado en diversos conflictos durante los últimos años.

De hecho, la Comisión para el Mercado Financiera (CMF) lo inhabilitó por cinco años para el ejercicio de cargos directivos en sociedades fiscalizadas por la entidad.

Por qué allanaron casa de Michael Clark

De acuerdo con el medio antes citado, el organismo persecutor señaló ante la justicia que los hechos investigados se remontan a entre junio de 2016 y octubre de 2025.

En dicho lapso de tiempo un grupo de imputados, entre ellos Clark, habrían estructurado un esquema para utilizar a Sartor AGF S.A. para financiar a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, “en conflicto con el interés de los aportantes”.

En concreto, la administradora habría recibido dinero de aportantes pero, en lugar de privilegiar inversiones que dieran mayores réditos económicos a sus clientes, decidieron otorgarse recursos a sí mismos.