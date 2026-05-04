La Dirección Meteorológica de Chile anticipó precipitaciones normales a moderadas y viento normal a moderado por una condición sinóptica de sistema frontal.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declaró Aviso Meteorológico para nueve regiones del país durante este lunes 4 y miércoles 6 de mayo.

Se trata de dos alertas, la primera por precipitaciones normales a moderadas, y que afectará a las regiones del Maule, Ñuble y del Biobío.

La segunda, en tanto, es por viento normal a moderado y tendrá lugar en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío .

Aviso por lluvias normales a moderadas

Según informó el organismo, la condición sinóptica de sistema frontal comenzará la mañana del martes 5 de mayo y se extenderá hasta la mañana del miércoles 6.

Las zonas afectadas son las siguientes:

Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Bío Bío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Se esperan vientos de hasta 70 km/h

Esta semana también se espera una condición sinóptica de sistema frontal desde la mañana del lunes 4 de mayo hasta la mañana del miércoles 6.

Las zonas afectadas son las siguientes: