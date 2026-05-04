Programas Programación Señal en vivo
/

Alerta en 9 regiones del país: DMC anticipa hasta 50 mm y ráfagas de hasta 70 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile anticipó precipitaciones normales a moderadas y viento normal a moderado por una condición sinóptica de sistema frontal.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declaró Aviso Meteorológico para nueve regiones del país durante este lunes 4 y miércoles 6 de mayo.

Se trata de dos alertas, la primera por precipitaciones normales a moderadas, y que afectará a las regiones del Maule, Ñuble y del Biobío.

La segunda, en tanto, es por viento normal a moderado y tendrá lugar en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Aviso por lluvias normales a moderadas

Según informó el organismo, la condición sinóptica de sistema frontal comenzará la mañana del martes 5 de mayo y se extenderá hasta la mañana del miércoles 6.

Las zonas afectadas son las siguientes:

  • Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
  • Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
  • Bío Bío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Se esperan vientos de hasta 70 km/h

Esta semana también se espera una condición sinóptica de sistema frontal desde la mañana del lunes 4 de mayo hasta la mañana del miércoles 6.

Las zonas afectadas son las siguientes:

  • Valparaíso: Cordillera.
  • Metropolitana: Cordillera.
  • O’Higgins: Cordillera.
  • Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
  • Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
  • Bío Bío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

 

Seguir en Seguir en