Papá de Sinaka sorprendió en Fiebre de Baile: Dio mensaje a Kathy Contreras y habló sobre su hijo

Erich Muñoz visitó este domingo el estelar de Chilevisión para alentar a su esposa en su regreso al estelar. También aprovechó de celebrar el éxito de su hijo, quien recientemente agotó un Teatro Caupolicán.

Erich Muñoz, padre de Sinaka y esposo de Kathy Contreras, sorprendió este domingo al visitar el estudio de Fiebre de Baile para apoyar a la bailarina en su regreso al programa.

El ingeniero y fotógrafo acompañó a su pareja en su retorno al espacio de Chilevisión, luego de una ausencia tras sufrir una lesión en la mano producto de un violento asalto.

“Hoy traje a mi marido, quería sentirme acompañada”, expresó Kathy, mientras que Muñoz luego se refirió a la participación de ella en el estelar, y confesó: “Me quedo viéndola hasta el final (…) Lo sufro, pero también lo disfruto“.





Papá de Sinaka por éxito de su hijo: “La está rompiendo”

Fue en eso cuando Diana Bolocco se acercó a Erich y preguntó por el éxito de su hijo, quien los últimos meses ha copado las listas de éxitos en Chile y se ha posicionado como un referente del genero urbano actual.

Sin ir más lejos, fue este sábado cuando el artista actuó por primera vez en solitario en el Teatro Caupolicán, logrando agotar el emblemático recinto capitalino.

“ Ayer lo fuimos a ver al Teatro Caupolicán, lo llenó por completo . Fue su primer gran concierto”, destacó Muñoz desde la galería del público.

En la misma línea, celebró que “disfrutamos, lloramos, fue increíble… la está rompiendo”.

Mira el momento a continuación: