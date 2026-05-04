La última encuesta Plaza Pública, correspondiente a la primera semana de mayo, reveló que el mandatario sigue manteniendo una brecha negativa en su evaluación pública. Además, el 67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la primera semana de mayo dejó una señal relevante para el gobierno: la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 39% , marcando su primera baja bajo el umbral del 40% desde que asumió el cargo.

El sondeo muestra además que un 57% desaprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su gestión, manteniendo una brecha negativa significativa en su evaluación pública.

Sigue bajando aprobación al presidente Kast

El dato más simbólico del estudio es justamente la caída de la aprobación a 39%, un punto menos que la medición anterior, pero suficiente para romper una barrera clave en la evaluación presidencial.

Hasta ahora, el respaldo a Kast se había mantenido en torno al 40% o levemente por sobre ese nivel, lo que le permitía sostener cierto equilibrio frente a una desaprobación mayoritaria.

El estudio también evidencia un deterioro en atributos asociados a la figura presidencial. Si bien los más reconocidos siguen siendo “responsabilidad” (47%), “valentía” (46%) y “autoridad y liderazgo” (45%), todos registran caídas respecto a la medición anterior.

En contraste, las características peor evaluadas continúan siendo “empatía” (32%), “cercanía” (33%) y “carisma” (36%), reforzando una percepción de distancia con la ciudadanía.





67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la seguridad

La baja en la aprobación se da en un contexto donde la seguridad sigue siendo el principal foco de preocupación.

Un 67% de los encuestados cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia y un 78% identifica al crimen organizado como el principal problema en esta materia.

Además, más de la mitad (54%) considera que el principal responsable de enfrentar esta crisis es el propio gobierno, lo que tensiona directamente la evaluación del presidente.

Por otro lado, la percepción de que la delincuencia va en aumento registró una drástica caída de 28 puntos, ubicándose en 47%. Todo esto en comparación con agosto de 2025. En tanto, un 45% dice que está igual y un 6% que ha disminuido.