“Se me pasaron las copas”: Marcelo Ríos enfrenta polémica en bar y envía sentido mensaje a su pareja

El Chino Ríos compartió una publicación en Instagram dedicada a su polola, Tamara Cornejo, en la que hizo un mea culpa por su comportamiento en una bar de Vitacura.

Marcelo Ríos rompió el silencio tras viralización de un video en el que aparece sostenido por Carabineros, en aparente estado de ebriedad.

El extenista fue captado durante una salida la noche del viernes en un bar de Vitacura donde se encontraba compartiendo con su pareja, Tamara Cornejo.

Cecilia Gutiérrez dio detalles de lo sucedido, relatando que el hecho ocurrió que cerca de las 21 horas. “Él se encontraba en un conocido local del sector, junto a una mujer que aparentemente era su pareja, y empezaron a discutir, esta discusión subió de tono, levantaron la voz”, detalló.





Debido a esto se llamó a Carabineros, momento en que el Chino Ríos fue captado en diversos registros que circulan en internet en los que se puede ver al ex número uno del mundo tambaleádose mientras es contenido por el personal de seguridad.

El mea culpa de Marcelo “Chino” Ríos

Marcelo “Chino” Ríos habló en sus redes sociales luego de que se conociera el episodio y reconoció haber consumido alcohol.

“Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen con su pareja.

El extenista aseguró que “es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local”.

También tuvo palabras para su pareja y ofreció disculpas por lo ocurrido “porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.