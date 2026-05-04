Temblor hoy 4 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Durante este lunes 4de mayo, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 06:39 horas.

: 06:39 horas. Epicentro : 21 km al Oeste de Caldera, Región de Tarapacá.

: 21 km al Oeste de Caldera, Región de Tarapacá. Profundidad: 29 km.

Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 04:26 horas.

: 04:26 horas. Epicentro : 32 km al Sur de Mina Collahuasi, Región de Tarapacá.

: 32 km al Sur de Mina Collahuasi, Región de Tarapacá. Profundidad: 115 km.

Magnitud : 4.6

: 4.6 Hora : 04:22 horas.

: 04:22 horas. Epicentro : 27 km al Oeste de Caldera, Región de Tarapacá.

: 27 km al Oeste de Caldera, Región de Tarapacá. Profundidad: 35 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.