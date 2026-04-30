“Quedó absolutamente deslumbrada”: Chino Ríos se enteró EN VIVO de supuesto romance entre Paula Pavic y Camilo Huerta

Según expuso Adriana Barrientos, fue Paula Pavic quien manifestó su interés por Huerta, lo que se tradujo en acercamientos y caricias en público.

Este miércoles, Adriana Barrientos aseguró que Paula Pavic y Camilo Huerta están manteniendo un romance y Chino Ríos se enteró en vivo de lo sucedido.

Los hechos se habrían desarrollado durante un reality show en el que ambos permanecen, siendo Paula quien habría mostrado primero su interés.





¿Cuál fue la reacción del Chino Ríos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana reveló: “Me ha tocado la difícil decisión de tener que comunicarle a Marcelo ‘Chino’ Ríos“.

Al respecto, Barrientos le envió un mensaje de texto al extenista, donde señala: “Tenía que preguntarte por la Paula Pavic. Estaba a las caricias con Camilo Huerta, que en su oportunidad joteó a Coni, tu hija, y es el ex de la madre de los hijos de Arturo Vidal”.

En esa misma línea, agregó: “Hay imágenes de Camilo Huerta de esta semana donde él estaba a las caricias, en los brazos, en las piernas, y Paula Pavic le ha colocado la cabeza en la altura del pecho a Camilo Huerta”.

Una vez leído el mensaje, la panelista llamó por teléfono a Marcelo, quien contestó: “No tengo idea de quién es Adriana Barrientos”.

Por su parte, la modelo respondió: “Adriana Barrientos es una opinóloga muy famosa en este país y enemiga número uno de tu nueva amiga Kenita Larraín”.

Barrientos aseguró que Marcelo contestó el teléfono sabiendo la información de este romance y, tras una pausa, decidió cortar la llamada.

“El día 1 que ingresó al reality, Camilo Huerta, simplemente Paula Pavic se ha rendido a los pies de ese hombre”, aseguró Adriana.

Finalmente, concluyó: “Fue ella quien buscó a Camilo Huerta (…) quedó absolutamente deslumbrada”.