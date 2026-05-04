Dos de las figuras más influyentes de las redes sociales en Chile se reunieron en un video, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Ignacia Antonia y la cantante Fernanda Villalobos, más conocida como Katteyes, reaparecieron juntas en un video que rápidamente se volvió viral , marcando lo que muchos interpretan como el fin de una antigua distancia entre ambas.

El registro, compartido en sus plataformas, muestra a las influencers participando en un trend ligado al reciente lanzamiento musical de Villalobos, “Ponte Ponte”.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, destacando el factor sorpresa y celebrando el reencuentro digital. Para muchos usuarios, se trata de una colaboración impensada que devuelve a escena a dos de las figuras más influyentes del ecosistema TikTok chileno.

“Las amo”, “emergencia pop”, “madurez”, “sin miedo al éxito, chicas” y “las 2 más grandes de Chile”, fueron parte de las reacciones de los usuarios.





El reencuentro de Ignacia Antonia y Katteyes

Durante años, ambas jóvenes han sido vinculadas a una supuesta rivalidad que, sin ser explícita, se alimentó de comparaciones constantes entre sus comunidades digitales.

Ambas figuras construyeron sus carreras desde 2017, posicionándose como referentes del contenido juvenil en Chile, especialmente en áreas como música, lifestyle y redes sociales.

Ese crecimiento paralelo, sumado a coincidencias en sus entornos personales, consolidó la narrativa de competencia entre sus seguidores.

Sin embargo, el nuevo registro parece marcar un punto de inflexión. Sin declaraciones ni explicaciones, la aparición conjunta bastó para instalar la idea de que cualquier tensión habría quedado atrás, generando una ola de reacciones positivas.

“Las reinas con las reinas”, comentó Ignacia Antonia al posteo compartido por Fernanda, quien antes era conocida con el apodo de Iamferv y que hoy desarrolla una exitosa carrera musical como Katteyes.