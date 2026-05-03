Desaprobación de pdte. Kast aumenta al 51% y 43% considera que el rumbo es incorrecto según Criteria

El último sondeo de Agenda Criteria, marcado por la discusión en torno a la reducción de gastos públicos y el recorte de programas sociales, reveló la percepción de los encuestados sobre las medidas impulsadas por el gobierno.

Agenda Criteria publicó este domingo 3 de mayo los resultados de su último estudio, una edición marcada por el manejo del gasto público del presidente José Antonio Kast y las medidas para reducir la carga fiscal.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del mandatario “se mantuvo en 38%”. Sin embargo, su “desaprobación aumenta 2 puntos, alcanzando un 51%, mientras que un 11% (−2 pts.) declara no saber”.

Cifras que contrastan con la encuesta realizada por Pulso Ciudadano, que arrojó que “la aprobación del mandatario llegó a 29,1%, mientras que la desaprobación aumentó 2 puntos porcentuales, llegando a 55,6%”.

Manejo del gasto público y recortes en programas sociales

En la misma línea, otro de los principales hallazgos tiene que ver con la percepción de los encuestados sobre los anuncios de recortes y descontinuación de programas sociales.

“Un 39% está de acuerdo con la afirmación del Presidente Kast de que es posible reducir significativamente el gasto público sin afectar los beneficios sociales, lo que implica una caída de 22 puntos respecto de marzo”.

A su vez, “un 40% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con dicha afirmación”, mientras que un 21% se mantiene neutral, declarando no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En el detalle, “solo un 12% apoya disminuir los bonos y subsidios que reciben las familias“. En contraste, “un 57% está de acuerdo con disminuir los sueldos de los funcionarios públicos y un 56% con reducir su número”.

Cifras que van en la línea de lo revelado por Pulso Ciudadano, puesto que de acuerdo a dicha encuesta, un “38,5% considera que se deberían realizar recortes al aparato administrativo del Estado.





Criteria: 43% considera que el rumbo del gobierno es incorrecto

La última edición de la encuesta abordó también la percepción sobre el camino que está tomando la actual administración para enfrentar la “situación de emergencia en el país“.

Respecto a lo anterior, “un 43% considera que el rumbo es incorrecto, frente a un 37% que lo evalúa como correcto“. El otro 20% declara “no tener una opinión clara”.

Finalmente, respecto al plan “Reconstrucción“, el sondeo señala que “un 36% declara estar a favor (−1 pto.), un 33% en contra (+9 pts.) y un 31% no tiene una posición definida (−8 pts.)”.