Incendio en Estación Central deja 20 damnificados y 8 buses afectados

Personal de bomberos acudió al siniestro para combatir la propagación de las llamas.

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio de gran magnitud en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

De acuerdo a reportes preliminares, la emergencia estaría comprometiendo a casas y buses en las calles Obispo Umaña e Iquique.

En la misma línea, de manera preliminar, se informó que el siniestro se habría originado en un taller mecánico.

Personal de bomberos y máquinas de 15 compañías combaten la propagación de las llamas.





ACTUALIZACIÓN: Incendio en Estación Central deja 20 damnificados

El primer balance de la emergencia indica que hay alrededor de 20 personas damnificadas, dos cites comprometidas, 8 buses afectados. Se trata de un aparcadero de buses y vehículos.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 12 Compañías ante #incendio en casas y buses de calle Obispo Umaña e Iquique, en la comuna de #EstaciónCentral.@Comandantecbs @muniecentral pic.twitter.com/LacUAsM0R2 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) May 3, 2026

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