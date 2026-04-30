“Pedir disculpas si…”: Cata Vallejos responde a destitución de Miss Universo La Reina y anuncia postulación a repechaje

La influencer negó las acusaciones que aseguran incumplimiento de contrato, pero no se refirió a las razones por las cuales el director del equipo se retiró del viaje.

Este jueves en la madrugada, Catalina Vallejos rompió el silencio y se refirió a su destitución de Miss Universo La Reina.

A través de un comunicado, la organización aseguró que hubo “incumplimiento de obligaciones fundamentales asociadas al rol, especialmente en materias de conducta, respeto hacia la organización y cumplimiento de compromisos adquiridos”.





¿Qué dijo Cata Vallejos?

Es por ello que horas después, Cata Vallejos realizó una transmisión en vivo en TikTok donde aseguró: “Estoy en shock, igual que todos ustedes”.

La influencer estuvo acompañada por su equipo de trabajo y luego agregó: “No entiendo lo que está pasando. Para mí fue una completa sorpresa”.

“Quedamos igual de sorprendidos y ¡plop! que ustedes a través de las redes, entonces a mí no se me dijo nada. Nunca existió un mensaje diciéndome lo que iba a pasar. Simplemente nuestro director se fue y ya”, expuso Vallejos.

Sin embargo, la modelo evitó responder las razones que provocaron que el director del evento se retirara, dado que todos estaban trabajando en la isla de Rapa Nui.

Catalina confirmó que seguirá trabajando en el lugar por el tiempo que estaba pactado: “No sabemos lo que está sucediendo en realidad. Así que seguimos haciendo lo que teníamos programado”.

La influencer también reflexionó: “Pedir disculpas (al director) porque nunca está de más pedir disculpas si es que se sintió pasado a llevar, o lo que sea, pero por incumplimiento creo que eso no es real, no es verdad”.

“Esperemos que esto se solucione de la mejor manera, yo quiero seguir. Yo ya me puse de frente y en todos lados que mi objetivo es querer hacerlo bien, de querer participar”, aseguró Vallejos.

Es por ello que la modelo anunció que intentará encontrar otras formas de seguir en competencia: “Hay un repechaje que creo que se abrió hace dos semanas, así que veremos si puedo postular por ahí. Quiero hacer lo posible para participar”.

Finalmente, Catalina concluyó: “Nada ni nadie me va a parar”.