Poduje descarta recortes sociales: “Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast…Quiroz es un ministro más”

El ministro de Vivienda apuntó al titular de Hacienda para el buen funcionamiento de su cartera. “Espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”.

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, participó de una entrevista donde se refirió al decreto firmado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, donde se pretende realizar un importante recorte de recursos en varios ministerios.

Anteriormente, Poduje había dicho que en su cartera había plata hasta el 30 de abril, situación que volvió a confirmar.

“No, no hay plata. Hay que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata“, partió declarando en Radio Infinita.

“Él está en eso, para eso yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió. Algunas las voy a hacer y otras no. No vamos a cortar los programas de pavimentos participativos, donde él me dijo que los revisáramos, porque la minuta quedó mal escrita”, agregó.

Poduje remarcó que no cortará los programas sociales: “Este programa es de los mas antiguos de Chile y es muy querido por los alcaldes porque los vecinos se organizan para mejorar las calles… Por supuesto que no lo voy a cortar. También pidió evaluar cortar el mejoramiento de condominios sociales, que son viviendas que entregamos hace 20 años donde los techos hay que reponerlos y no lo voy a cortar”, manifestó.





Poduje: “Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast”

Sobre cómo obtener los recursos sin tener que cortar los programas, el ministro de Vivienda afirmó: “Tenemos que ver la forma cómo vamos a sacar los recursos para financiar el plan de reconstrucción”.

“Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más, entre muchos de los que hay”, cerró.