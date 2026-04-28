“Una burrocracia”: Debate por humedales gatilló tenso cruce entre Iván Poduje y Paulina Nuñez

A través de la red social X, Paulina Núñez respaldó la normativa vigente impulsada por el senador socialista Alfonso De Urresti, recibiendo la respuesta del ministro de Vivienda.

Un tenso cruce virtual se produjo entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en medio de los cuestionamientos del Ejecutivo a la Ley de Humedales.

Durante una visita a la región de Los Ríos, Poduje calificó esta iniciativa como “burrocracia” y que “está matando la inversión y el sueño de la casa propia”, ya que -según planteó- hay viviendas sociales paralizadas o sin construir por culpa de esta ley.

Incluso, el secretario de Estado lanzó sus dardos contra el senador socialista Alfonso De Urresti como “parte responsable de esta brutalidad”.

El cruce entre Núñez y Poduje por Ley de Humedales

Ante estas declaraciones, Núñez utilizó este martes su cuenta de X para respaldar la Ley de Humedales y al senador De Urresti, y enfatizar el respeto a la división de los poderes del Estado.

“Como presidenta del Senado, me he preocupado personalmente de mantener las formas tan relevante como el fondo de los asuntos. La Ley de Humedales, impulsada por el senador De Urresti, tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”, afirmó.

Horas después, Poduje rebatió los dichos de la presidenta de la Cámara Alta. “Como ministro de Vivienda, yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar 8 años por una muy mala Ley de Humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo, Valdivia”, afirmó.

Lejos de terminar la discusión, la senadora respondió al comentario del secretario de Estado y sostuvo que “tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes“.

Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes. https://t.co/44TjQ1D9UK — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) April 28, 2026

La crítica de pdte. Kast a la Ley de Humedales

Este martes, en el marco de la entrega de nuevas viviendas en Rancagua, el presidente José Antonio Kast deslizó una crítica contra la Ley de Humedales.

“Cuando se dicta una ley que es para respetar la naturaleza que todos queremos cuidar (…) Se habla de ‘humedales’, pero el área es tan grande, ¿cuántas miles de familias no tienen dónde vivir? Hay terrenos que objetivamente no son humedales”, declaró.

El mandatario llamó a “partir siempre desde la persona” y que “en Chile se dejaron de construir hospitales porque se encontraron hallazgos”.

“Si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo. Uno no es que quiera terminar con la ley, pero sí acotarla a lo que corresponde. Porque con esta ley de humedales hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal”, agregó.