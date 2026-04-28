28/ 04/ 2026 08:33

Vuelve la lluvia a Santiago: Anuncian precipitaciones en seis regiones del centro y sur del país

La noche de este martes comenzarán las precipitaciones para seguir durante la madruga del miércoles. La lluvia afectará a seis regiones de la zona centro y sur de Chile: Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén. Se espera que caigan alrededor de entre 30 y 60 milímetros de agua, junto con vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora. En Santiago, las precipitaciones caerán en la zona sur de la capital, en comunas como Buin, Pirque, San Bernardo y La Pintana.