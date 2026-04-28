Brasil sufre un nuevo golpe: Figura fue operado y quedó descartado para jugar el Mundial 2026

La Canarinha no contará con el defensor Éder Militao, quien estará cerca de cinco meses fuera de las canchas por una compleja lesión.

Brasil tiene una nueva baja para el Mundial 2026. Se trata de Éder Militao, defensor del Real Madrid que quedó totalmente descartado para la cita planetaria.

El Merengue dio a conocer este martes el parte médico del zaguero, revelando que fue operado en Finlandia producto de una compleja lesión.

En concreto, el club español señaló que el ex jugador del Porto fue “intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda”.





“La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Militao comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación”, agregaron.

Si bien no dieron a conocer el tiempo que estará alejado de las canchas, la mejoría tardaría al menos cinco meses.

Brasil pierde a Éder Militao para el Mundial 2026

El futbolista de 28 años sintió las molestias eel pasado 28 de abril, día en que fue titular en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Alavés por LaLiga.

Lo más complejo para el defensor que es que este mismo mes había retornado luego de una compleja lesión en el tendón, la que lo tuvo cuatro meses sin jugar.

Los Pentacampeones ya no podrán contar con Rodrygo, quien hace algunas semanas sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior, por lo que no estarán en la lista del entrenador Carlo Ancelotti.

La Canarinha forma parte del Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia, debutando el sábado 13 de junio contra la escuadra africana.