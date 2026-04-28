“¿Juega Cristiano Ronaldo?”: Así quedó el Instagram de Portugal tras ratificar fecha de amistoso con Chile

Los Lusos dieron a conocer información relevante sobre el amistoso con La Roja, generando confusión en los hinchas al confirmar el estadio.

Portugal confirmó fecha y hora para el esperado amistoso contra la Selección Chilena, el que se disputará pocos días antes de que arranque el Mundial 2026.

La escuadra lusa ratificó que el choque quedó fijado para el sábado 6 de junio, comenzando a las 13:45 horas de nuestro país.

Los europeos aprovecharon de dar a conocer el estadio para el compromiso, aspecto que generó confusión en los hinchas que repletaron de comentarios su perfil de Instagram.





Hinchas llenaron de comentarios perfil de Portugal

Esto se originó debido a que el choque fue se jugará en el Estadio Nacional de Lisboa, provocando un enredo en varios fanáticos que llegaron a creer que el recinto era el de Ñuñoa.

Esto ocasionó varias respuestas de los aficionados nacionales en la cuenta de Portugal, llegando a ilusionarse con que las figuras lusas aterrizarían en Santiago.

“¿Viene Cristiano Ronaldo?”, “Bienvenido a Chile” o “pasa a mi casa para un asado” fueron solamente algunas de los ingeniosos comentarios.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017, donde La Roja se impuso 3-0 en penales tras igualar sin goles en el tiempo regular.

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