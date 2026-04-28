Con el ex senador José Miguel Insulza: Así quedó conformado el nuevo directorio de Azul Azul

El otrora ministro fue ratificado para unirse a la mesa de Universidad de Chile, donde será parte del mismo bloque que el abogado José Ramón Correa.

Este martes se realizó la junta de accionistas de Azul Azul, donde se congregó el nuevo directorio que regirá los destinos del club Universidad de Chile.

En la instancia se ratificó la llegada de José Miguel Insulza, ex ministro y senador de la República que asumirá como director en representación del Bloque Romántico Viajero.

El otrora parlamentario será acompañado en este sector por José Ramón Correa, abogado que lideró diferentes acciones legales de la institución en los últimos años.





Por el lado del bloque ligado a Michael Clark, sus representantes serán: Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Aldo Marín, Pablo Silva, Luis Miguel Berr, Roberto Nahum y Francisco Aylwin (hijo del ex presidente Patricio Aylwin).

El nombre que se destaca aquí es el de Silva, mano derecha de Carlos Heller que estuvo a cargo de fichajes importantes como el de Yeferson Soteldo y el regreso de Ángelo Henríquez el 2018, además de estar en la ANFP años más tarde.

A ellos se suman Andrés Weintraub y Héctor Humeres, quienes irán por el lado de la Casa de Estudios.

La carrera política de José Miguel Insulza, nuevo director de Azul Azul

Nacido, en junio de 1943, Insulza fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro Secretario General de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Adicionalmente, estuvo a cargo de la cartera de Interior con el ex presidente Ricardo Lagos y fue Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En 2018 asumió como senador por la Región de Arica y Parinacota, donde se mantuvo hasta el año pasado en el que no salió electo al postular por Valparaíso.