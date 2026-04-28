La potente arenga de Fernando Gago previo a victoria de la U ante la UC: Pidió “compromiso total”

El argentino mencionó a sus jugadores que tenían que jugar de manera inteligente el choque contra Los Cruzados. “Los quiero pasar por arriba”, recalcó.

Fernando Gago tuvo un dulce primer clásico como entrenador de Universidad de Chile, derrotando 1-0 a Univerisdad Católica con el gol de Juan Martín Lucero.

Tras el triunfo de Los Azules, se dio a conocer la arenga del estratega argentino a sus jugadores minutos antes de salir a la cancha del Estadio Nacional.

El ex entrenador de Racing y Boca habló en el camarín del Estadio Nacional, pidiéndole a sus futbolistas “compromiso” y especialmente el disputar cada pelota de manera inteligente.





¿Qué dijo Fernando Gago en su arenga?

En el video, publicado por la cuenta oficial de la U, se ve a Gago alentando a sus pupilos. “Vamos chicos. Compromiso total, desde el inicio hasta el final”, comenzó.

“La primera jugada del partido nos hacemos sentir, nos hacemos respetar. Es un clásico, se juega con el corazón, con el sentimiento, pero con esto (cabeza), cada pelota la juego con esto. Autoridad para jugar y para disfrutar”, agregó.

El adiestrador de 40 años insistió en que “vamos a sufrir, sí, tener los huevos de sufrir, pero también la necesidad de divertirse y jugar, de jugar y jugar y jugar”.

“Atacarlos, los quiero pasar por arriba. Hoy es nuestro partido, es de ustedes. Dale”, concluyó en medio de los aplausos del plantel.

El Romántico Viajero llegó a los 17 puntos y escaló al puesto 6° de la tabla de posiciones con este triunfo, quedando a cuatro unidades de los líderes que son Deportes Limache y Colo Colo.

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