La U golpea a la UC en el clásico universitario y escala en la Liga de Primera

Azules y cruzados se enfrentaron en el Estadio Nacional, en un encuentro válido por la fecha 11 del campeonato nacional.

El clásico universitario 202 se tiñó de azul. Universidad de Chile logró una importante victoria tras vencer por 1-0 a la Universidad Católica en un partido válido por la fecha 11 de la Liga de Primera.

Los dirigidos por Fernando Gago golpearon temprano. A los 15 minutos del primer tiempo, Juan Martín Lucero se reencontró con el gol tras aprovechar un rebote que quedó de un tiro libre para poner el 1-0.

Desde ahí, la U encontró un orden, presionó alto y dominó los tiempos ante una UC que se vio incómoda en más de alguna ocasión durante la primera mitad.

Con esta victoria, los azules se ilusionan con acercarse a los primeros puestos de la tabla, sumando tres puntos clave para meterse en la pelea. En contraste, los de la franja vuelven a enredar sus opciones por segunda fecha consecutiva.

Próximos partidos de la U y UC por la Liga de Primera

En la siguiente fecha, Universidad de Chile deberá viajar a El Salvador para enfrentar a Cobresal el domingo 17 de mayo a las 15:00 horas.

Por su parte, Universidad Católica buscará bajar al actual puntero, Deportes Limache, el sábado 16 de mayo a las 20:00 horas.