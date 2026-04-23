Remezón en la U: Michael Clark confirma su renuncia a la presidencia de Azul Azul

A través de una extensa carta, el dirigente anunció que no continuará en el rol que ocupó por varios años.

Universidad de Chile comunicó este jueves que Michael Clark dejó de ser presidente de Azul Azul, cargo que ocupó por varios años.

A través de una extensa carta, el ahora ex dirigente confirmó que presentó su renuncia al cargo y a su rol de dirigente en la concesionaria.

“Han sido años muy duros de trabajo, en que he tenido alegrías, tristezas y muchas emociones fuertes. Tengo la satisfacción de haberme entregado por entero al club y de haber establecido un plan estratégico que ha ubicado a nuestro club como una de las instituciones más sólidas del continente”, sostuvo.

El ex directivo indicó que “a veces, hubo que tomar decisiones duras, pero siempre con la convicción de que nos guiábamos por la hoja de ruta que nos permitiría reubicar a la U en el sitial en donde siempre ha debido estar”.

“En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo”, sostuvo.

Carta del Presidente Michael Clarkhttps://t.co/hFvXBhUQf2 — Universidad de Chile (@udechile) April 23, 2026

Michael Clark deja la U en medio de polémica

Clark no explicó los motivos de su partida de Azul Azul, aunque se apuntaría a las sanciones que enfrenta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el denominado “Caso Sartor”.

El organismo determinó tiempo atrás una prohibición de ocupar cargos directivos y una multa cercana a los 2.500 millones de pesos.

Su reemplazo de forma interina será Cecilia Pérez, quien podría ocupar el cargo de forma definitiva a partir de los próximos días.