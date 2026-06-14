Ecuador sufre agónica derrota ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026

La Tri y Los Elefantes se midieron en un partido válido por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Ecuador debutó con una dolorosa derrota en el Mundial 2026 tras caer 1-0 ante Costa de Marfil en un encuentro válido por la primera fecha del Grupo E.

La Tri fue superior durante largos pasajes del encuentro, pero terminó castigada por un gol cuando el partido ya terminaba.

El equipo sudamericano mostró intensidad desde el inicio y generó las ocasiones más peligrosas. La presión alta y la velocidad por las bandas complicaron constantemente a la defensa africana.

La ocasión más clara llegó antes del descanso. Un potente remate ecuatoriano se estrelló en el travesaño, dejando la sensación de que el gol estaba más cerca para los dirigidos por Sebastián Beccacece.





Sudamérica sigue sin ganar en el Mundial 2026

En el segundo tiempo, Ecuador mantuvo el control del partido. Moisés Caicedo lideró la circulación del balón y la Tri siguió buscando espacios ante una Costa de Marfil que apenas inquietaba en ataque.

Sin embargo, la falta de eficacia terminó pesando. Pese a su dominio territorial, Ecuador no logró transformar sus oportunidades en goles y mantuvo con vida a su rival hasta el cierre.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el golpe inesperado. A los 90 minutos, Wilfried Singo desbordó por la derecha y encontró sin marca a Amad Diallo, que definió para marcar el 1-0.

El tanto silenció a Ecuador y desató la celebración marfileña. Costa de Marfil se llevó tres puntos de oro en el Grupo E, mientras la Tri deberá reaccionar rápidamente para seguir soñando en el Mundial 2026.