Sin O’Higgins: El panorama de los clubes chilenos que siguen en competencias internacionales

La derrota de Los Celestes ante Boca dejó al fútbol chileno con dos representantes. Se trata de Universidad Católica y Coquimbo que jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores.

O’Higgins dijo adiós a la Copa Sudamericana este jueves, cayendo 4-3 en los penales ante Boca Juniors por la fase de playoffs.

Pese a ganar 1-0 la revancha en Rancagua, El Capo de Provincia no pudo desde los 12 pasos y se despidió de la competencia.

La caída de Los Celestes dejó al fútbol chileno con un representante menos en torneos internacionales, quedando ahora solamente con dos clubes.





Se trata de Universidad Católica y Coquimbo Unido, quienes se preparan para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ambos elencos dieron la sorpresa al liderar sus grupos, aunque ahora tendrán un desafío grande al chocar con equipos argentinos.

Esta fase se disputará las semanas del 11 y 19 de agosto, con Los Cruzados y Los Piratadas cerrando las llaves en condición de local.

Próximos partidos de la UC y Coquimbo en la Libertadores

Octavos de final ida:

Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica: Martes 11 de agosto a las 20:30 horas.

Platense vs Coquimbo: Miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas.

Octavos de final vuelta: