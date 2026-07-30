O’Higgins vs Boca Juniors: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

O’Higgins quiere hacerse fuerte de local y dar vuelta la llave de playoffs de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, partido que se juega ante una multitud en Rancagua.

O’Higgins tiene una cita con la historia en la Copa Sudamericana, chocando este jueves ante Boca Juniors por el partido de vuelta de los playoffs.

Tras la derrota 1-0 en la ida, El Capo de Provincia sueña con hacerse fuerte en condición de local y dar el gran golpe del torneo frente al Xeneize.

El ganador de esta llave clasificará a octavos de final y se medirá a Recoleta de Paraguay, serie que se jugará a mediados de agosto.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de O’Higgins ante Boca Juniors?

El partido de O’Higgins ante Boca, válido por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney+ emitirá de manera online este duelo. Para eso, debes estar suscrito e ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre O’Higgins y Boca Juniors por Copa Sudamericana

El compromiso de Los Celestes contra el conjunto argentino inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 30 de julio.

El estadio para este crucial encuentro es el Codelco El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado es el colombiano Wilmar Roldán.