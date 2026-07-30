Árbitro Slavko Vincic rompió el silencio tras final del Mundial: Dio detalles de la charla con Messi

El esloveno habló tras anunciar su retiro, repasando su designación como juez en el partido en el que España venció a Argentina.

Pocos días después de anunciar su retiro, el árbitro Slavko Vincic rompió el silencio y habló sobre la final del Mundial en la que España venció a Argentina.

El esloveno fue el encargado de impartir justicia en el disputado el pasado 19 de julio, expulsando al trasandino Enzo Fernández en el cierre del segundo tiempo.

Respecto a su designación, el ahora ex juez comentó: “Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo”.





La conversación de Slavko Vincic con Lionel Messi

En entrevista con el medio esloveno Sport, el otrora colegiado abordó el desafío estar en un cotejo histórico y remarcó que “es la final del Mundial”.

“Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto es gestionar todo de alguna manera durante el partido”, agregó.

Sobre el diálogo con que tuvo con Lionel Messi durante el duelo, Vincic expresó: “Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”.

El europeo puso punto final a una extensa carrera internacional, la que incluyó su participación como árbitro principal en esta cita planetaria y en la final de la Champions League 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.