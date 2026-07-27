La Federación Eslovena de Fútbol dio a conocer la decisión a través de un comunicado, destacando la labor que tuvo el juez en la definición de la cita planetaria entre España y Argentina.

Ciclo terminado. Slavko Vincic, árbitro que impartió justicia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, ha decidido retirarse.

La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), quienes comunicaron que el juez de 46 años no continuará en el profesionalismo.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”, indicaron en un comunicado.





Slavko Vincic dece poner fin a su carrera de árbitro

El organismo destacó que el colegiado “consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”, valorando su participación en la cita planetaria.

En el encuentro que ganó La Furia Roja, el nacido en Maribor expulsó al argentino Enzo Fernández en el cierre de segundo tiempo.

El trasandino recibió la primera amarilla por un gesto hacia el juez al protestar, yéndose a las duchas minutos después por una fuerte infracción sobre Pau Cubarsí.

Adicionalmente, Vincic fue elegido el mejor árbitro del Mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El colegiado puso fin a una carrera que se extendió por 16 años, la que tuvo un punto importante en 2024 al dirigir la final de la Champions League en que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund.