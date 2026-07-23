“Mis respetos”: Así quedó el Instagram del único jugador argentino que miró premiación de España

Los hinchas elogiaron a José Manuel López por no darle la espalda a España al momento de levantar la copa, situación que generó una ola de comentarios.

Pese a no jugar ni un minuto en la final del Mundial, José Manuel López se ha transformado en uno de los futbolistas que más dio que hablar en Argentina y España.

El delantero trasandino, que estuvo en la banca en la derrota de La Albiceleste, fue el único integrante de plantel que respetó la premiación.

El ariete del Palmeiras no se giró en el momento que los hispanos levantaron la copa, algo que sí hicieron sus compañeros que se ganaron varias críticas.

Enquanto todos os argentinos viraram de costas… Flaco López foi o único que assistiu a cerimônia da Espanha. pic.twitter.com/Pdx3nNrgG4 — João Freire (@joaofrreire) July 20, 2026

Hinchas repletaron comentarios el Instagram de José Manuel López

Tras este aplaudido gesto, los hinchas repletaron de comentarios el Instagram del apodado “Flaco”, quien fue una de las sorpresas en la nómina del subcampeón.

“Gracias por mostrar tus valores”, “mis respetos” o “eres un ejemplo de deportista”, fueron algunos de los comentarios.

De 25 años, López pasó por Lanús, Colegiales de Tres Arroyos, otra vez el Granate y a mediados del 2022 fichó por el Palmeiras.

En el Verdao es titular indiscutido y esta temporada ha marcado 14 goles entre el Brasileirao, Campeonato Estadual, la Copa Brasil y la Copa Libertadores.

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