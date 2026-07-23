Influencer que sufrió discriminación en el Mundial se burló de Argentina: Tuvo que borrar el video

La youtuber apodada “Ino Cat” pidió disculpas tras grabarse utilizando una camiseta de Messi como trapero. “Pense que era solo un meme”, sostuvo.

Muy molestos se mostraron los hinchas argentinos con Yoon Su-jin, youtuber surcoreana que se burló de la derrota de La Albiceleste ante España en la final del Mundial.

Conocida en redes como “Ino Cat”, la joven subió un video a TikTok en el que se mofó de los trasandinos y especialmente de su capitán, Lionel Messi.

“Cómo sacarle el máximo partido a una camiseta de Messi”, describió en el registro, utilizando el elemento como trapero para limpar el piso y las ventanas.





El momento desató una lluvia de críticas de parte de los aficionados, lo que llevó a la influencer a borrar la publicación y pedir disculpas.

“Pensé que era solo un meme (…) Nunca fue mi intención menospreciar a nadie ni promover ningún tipo de odio. Aun así, reconozco que el resultado terminó lastimando a muchas personas”, comentó en un posteo en Instagram.

🇦🇷🇰🇷 La influencer Ino Cat, aquella que fue discriminada por una persona del gobierno de Jalisco hizo lo mismo contra Argentina. Subió un video en donde usa la jersey de Messi para limpiar pisos, ventanas entre otras cosas 😬 pic.twitter.com/9g7DbeDnIS — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) July 23, 2026

Youtuber que se burló de Argentina fue víctima de racismo en el Mundial

Yoon Su-jin dio que hablar al comienza del Mundial tras sufrir un acto racista, situación que se dio al presenciar el partido de Corea del Sur ante República Checa el pasado 11 de junio.

La joven se grabó en el Estadio de Guadalajara, percatándose que un sujeto realizó estiró los ojos con sus manos a modo de burla.

Pese al incómodo momento, la influencer decidió publicar el registro para dejar en evidencia lo ocurrido con este individuo.