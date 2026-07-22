“Veredicto es inequívoco”: Messi fue elegido el mejor jugador del Mundial por la IFFHS

El organismo distinguió al capitán de Argentina por su desempeño en la cita planetaria, remarcando que hay una “autoridad incuestionable de los datos”.

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026, entregando una pequeña alegría tras la derrota de Argentina ante España en la final.

Pese a que la FIFA se inclinó por Rodri como el Balón de Oro, el organismo determinó darle este importante galardón al capitán de La Albiceleste.

La Pulga fue pieza clave en la campaña de su selección, siendo el máximo goleador con 8 tantos y aportando con 4 asistencias.





Los argumentos de la IFFHS para premiar a Messi

La entidad explicó que esta distinción “se determina por el índice de desempeño general de IFFHS”, recalcando que hay “una metodología rigurosa basada en datos que incorpora calificaciones ponderadas de partidos, goles, asistencias e impacto en fases eliminatorias durante toda la campaña”

“Después del análisis exhaustivo de cada desempeño registrado en la Copa Mundial 2026, el veredicto es inequívoco , agregaron.

Adicionalmente, la IFFHS remarcó que la calificación promedio de Messi fue de 8.33. “No es producto de brillantez aislada; es la marca de excelencia sostenida y decisiva mantenida desde la fase de grupos inicial hasta el silbato final de los partidos más trascendentales del torneo”, afirmaron.

“El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos”, sentenciaron.