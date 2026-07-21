Eufórico: El descontrolado festejo de Richarlison por gol de España a Argentina en final del Mundial

El brasileño no ocultó su alegría por la derrota de La Albiceleste en la definición por el título, llegando a tirarse al piso para celebrar el tanto de Ferran Torres.

La histórica rivalidad entre Brasil y Argentina regaló un nuevo capítulo, esta vez con el futbolista Richarlison como gran protagonista.

El delantero no ocultó su felicidad por la derrota de La Albiceleste en la final del Mundial a manos de España, selección que se impuso 1-0 en New Jersey el pasado 19 de julio.

Tanta fue su alegría que simplemente se descontroló para festejar el gol de Ferran Torres, quien abrió la cuenta en el inicio del segundo tiempo extra.





Richarlison festeja como un español más derrota de Argentina

Un video compartido por su esposa, Amanda Araujo, mostró al delantero del Tottenham totalmente efusivo por el tanto que le dio el título a La Furia Roja.

De hecho, el ariete llegó a arrojarse al piso de emoción, parándose posteriormente frente al televisor para gritar la anotación.

Richarlison no es ajeno a este tipo de situaciones, viviendo diferentes polémicas con la escuadra liderada por Lionel Messi en los últimos años.

Pese a la amargura de no haber sido considerado para la cita planetaria con el Scratch, el atacante de 29 años tuvo su momento de algarabía.

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