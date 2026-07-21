Dibu Martínez provocó alarma en Argentina por su futuro: Mencionó que evalúa “dar un paso al costado”

El arquero reconoció estar golpeado por la derrota en la final del Mundial ante España. “Queda reflexionar muchas cosas”, comentó en redes sociales.

La derrota en la final del Mundial podría traer importantes consecuencias en Argentina, especialmente en uno de sus referentes más importantes.

Se trata de Emiliano “Dibu” Martínez, de gran rendimiento en el duelo contra España y que en las últimas horas provocó una gran alarma al otro lado de la cordillera.

Esto se debe a que el arquero mencionó que está evaluando la posibilidad de “dar un paso” al costado de La Albiceleste.





¿Qué dijo el Dibu Martínez?

En un posteo en Instagram, el jugador del Aston Villa afirmó: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, agregó.

El portero de 33 años cerró su posteo mencionando: “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

El mensaje fue subido horas después de aterrizar en Buenos Aires junto a parte del plantel y el staff trasandino, donde tuvieron un masivo recibimiento.

La publicación se llenó de comentarios de los hinchas, quienes le pidieron a Martínez que siga defendiendo a su selección de cara al nuevo proceso.

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