Boca Juniors vs O’Higgins: Cuándo y a qué hora juegan playoffs de ida de la Copa Sudamericana

O’Higgins visitará a Boca en un complejo desafío por los playoffs de la Copa Sudamericana, apostando a dar el batacazo en La Bombonera.

Se acabó la espera. O’Higgins dará comienzo a su esperada llave por los playoffs de ida de la Copa Sudamericana, visitando nada menos que a Boca Juniors.

Tras el receso por el Mundial 2026 que se adjudicó España, El Capo de Provincia apuesta por sacar un buen resultado en una llave que asoma bastante compleja.

El ganador de esta instancia, que tendrá su revancha la próxima semana en Rancagua, accederá a los octavos de final y jugará frente a Deportivo Recoleta de Paraguay.





¿Cuándo y a qué hora juegan Boca y O’Higgins por la Copa Sudamericana?

El partido entre Boca Juniors y O’Higgins está fijado para el próximo jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile.

El escenario será el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, donde se espera una verdadera multitud alentando al Xeneize.

¿Dónde ver el partido de Boca vs O’Higgins?

El cotejo del elenco argentino contra Los Celestes será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

De manera online, este atractivo choque será emitido por la plataforma de streaming DGO, a la que debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.