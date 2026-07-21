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Diego Sánchez realiza campaña solidaria para ayudar a damnificados por sistema frontal en Coquimbo

El arquero de Coquimbo Unido ha recolectado alimentos y productos básicos para los damnificados por la emergencia. “Sigamos moviéndonos para la gente”, comentó.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Las graves consecuencias que dejó el sistema frontal en la región de Coquimbo movilizaron a Diego “Mono”  Sánchez, quien está realizando una importante campaña en ayuda de los afectados.

A través de sus redes sociales, el arquero de Coquimbo Unido se puso a disposición de la comunidad para recolectar alimentos y productos básicos que irán en beneficio de personas damnificadas.

La iniciativa lleva varios días, con el futbolista de 39 años haciendo importantes llamados a la ciudadanía y autoridades.

La campaña solidaria de Diego Sánchez por Coquimbo

Sánchez hizo nuevas publicaciones en Instagram este martes en las que señaló: “Estamos recibiendo mercadería y ropa en buen estado. A partir de las 14:00 hasta las 19:00 horas. La gente nos necesita. Te esperamos”.

“Sigamos en esto, sigamos moviéndonos para la gente. Los que están, están. Vamos arriba”, comentó el guardameta que ha hecho críticas a la gestión del gobierno en la emergencia.

Un punto importante que hizo el jugador de Los Piratas fue mencionar que “nos tocó ver a bebés que lo perdieron todo”, recalcando que es importante acudir con pañales para las familias.

En paralelo a esto, Senapred confirmó que ya van 10 personas fallecidas, 4 desaparecidas y más de 100.000 aislados, estos últimos principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

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