Diego Sánchez realiza campaña solidaria para ayudar a damnificados por sistema frontal en Coquimbo

El arquero de Coquimbo Unido ha recolectado alimentos y productos básicos para los damnificados por la emergencia. “Sigamos moviéndonos para la gente”, comentó.

Las graves consecuencias que dejó el sistema frontal en la región de Coquimbo movilizaron a Diego “Mono” Sánchez, quien está realizando una importante campaña en ayuda de los afectados.

A través de sus redes sociales, el arquero de Coquimbo Unido se puso a disposición de la comunidad para recolectar alimentos y productos básicos que irán en beneficio de personas damnificadas.

La iniciativa lleva varios días, con el futbolista de 39 años haciendo importantes llamados a la ciudadanía y autoridades.





La campaña solidaria de Diego Sánchez por Coquimbo

Sánchez hizo nuevas publicaciones en Instagram este martes en las que señaló: “Estamos recibiendo mercadería y ropa en buen estado. A partir de las 14:00 hasta las 19:00 horas. La gente nos necesita. Te esperamos”.

“Sigamos en esto, sigamos moviéndonos para la gente. Los que están, están. Vamos arriba”, comentó el guardameta que ha hecho críticas a la gestión del gobierno en la emergencia.

Un punto importante que hizo el jugador de Los Piratas fue mencionar que “nos tocó ver a bebés que lo perdieron todo”, recalcando que es importante acudir con pañales para las familias.

En paralelo a esto, Senapred confirmó que ya van 10 personas fallecidas, 4 desaparecidas y más de 100.000 aislados, estos últimos principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.