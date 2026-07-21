“Tenga más respeto”: Jefe de Bomberos de Coquimbo emplazó a Poduje tras polémico registro por temporal

Exequiel Martínez, superintendente de Bomberos de Coquimbo, criticó las declaraciones del ministro de Vivienda en medio de su cruce con el diputado Daniel Manouchehri. “Ojalá no fuera cierto, señor”, afirmó la autoridad bomberil.

El superintendente de Bomberos de Coquimbo, Exequiel Martínez, lanzó duras críticas contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de una publicación realizada por la autoridad en redes sociales durante la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a la región.

La controversia surgió después de que la autoridad cuestionara información relacionada con personas desaparecidas y la magnitud de la emergencia. Frente a ello, Martínez respondió públicamente defendiendo el trabajo de los equipos desplegados en terreno.

“Más respeto con nuestro trabajo y compromiso. Estamos en terreno y ayudando a nuestra gente en TERRENO… Y usted dice que no hay nadie desaparecido. Para que sepa, una de las desaparecidas que acaba de aparecer, gracias a Dios, es muy cercana a mi familia”, escribió inicialmente el jefe bomberil.





“Hemos tenido que dejar a nuestras familias en casa, muchos de mis bomberos con familiares afectados. Pero acá estamos, con el agua hasta el cuello sacando gente de las quebradas. Y hay desaparecidos… Ojalá no fuera cierto, pero, señor… tenga más respeto por la gente”, agregó.

Luego de las críticas en redes sociales, el secretario de Estado eliminó el video donde también deslizaba críticas contra el diputado Daniel Manouchehri (PS).

Le llegó carta al ministro Poduje!!

Del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo. pic.twitter.com/6HQiP9Rw1M — Maria Martinez (@Martise83) July 21, 2026

“Gente desesperada gritaba por ayuda”

En conversación con The Clinic, Martínez relató que vio el mensaje de Poduje cerca de las 5:30 de la madrugada, tras varias horas participando en labores de rescate.

“Fue un dolor muy grande cuando llegué de la emergencia y veo el comentario de esta persona”, afirmó el superintendente, quien aseguró que durante las horas más complejas del temporal los equipos enfrentaron múltiples llamados de auxilio.

“La central de alarma estaba colapsada. Toda la gente gritando por ayuda, que había personas en los techos, desaparecidos y sectores aislados “, sostuvo.





Asimismo, destacó que más de 400 bomberos trabajaron durante la emergencia, muchos de ellos con familiares afectados por las inundaciones. Además, afirmó que no vio al ministro Poduje participando directamente en las labores de coordinación o preparación de la emergencia.

“Yo nunca lo vi ni siquiera en los bomberos para saber cómo nos estábamos preparando”, aseguró.

Además, planteó que las evacuaciones preventivas pudieron haberse reforzado con mayor anticipación, considerando que distintos organismos y autoridades regionales habían advertido sobre la magnitud que podría alcanzar el sistema frontal.